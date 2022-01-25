وسائل إعلامية تتداول خبر إيقاف وزير الصحة علي الزناتي بناء على أمر من النائب العام الصديق الصور

طرابلس 25 يناير 2022 (وال)- تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع إعلامية اليوم الثلاثاء، خبر إلقاء “جهاز الردع” القبض على وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، بمطار معيتيقة بأمر من النائب العام الصديق الصور.

ونشرت الوسائل نسخة من خطاب النائب الصديق الصور، بشأن منع السفر الصادر بحق وزير الصحة ووكيله بشأن تجاوزات ومخالفات مالية، بناءً على تقرير من صادر من ديوان المحاسبة

وجاء خطاب النائب العام موجهاً إلى رئيس مصلحة الجوزات والجنسية وشؤون الأجانب، جاء فيه: ” بالإشارة إلى التحقيقات الجارية لدينا في التقرير المقدم من رئيس ديوان المحاسبة بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة في الوقائع المتعلقة بتوريد وتركيب مصانع الأكسجين والمراكز الطبية”.

وأضاف الخطاب: “يطلب عدم السماح للمعنيين بمغادرة وزير الصحة علي الزناتي ووكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، أي وجهة داخلية أو دولية إلا بعد مراجعة مكتب النائب العام”.

ولم تنشر الصفحات الرسمية ما يؤكد أو ينفي صحة خبر إيقاف وزير الصحة. (وال)

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