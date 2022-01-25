استمرار تساقط الثلوج على الجبل الأخضر وسط استمرار موجة الصقيع على ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن، المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تساقط الثلوج، التي تشهدها على مناطق الجبل الأخضر بداية من اليوم الثلاثاء، وسط استمرار موجة البرد على جميع المناطق.

وقال المركز، إن من المنتظر تساقط المزيد من الثلوج على الجبل الأخضر خلال الساعات المقبلة مع أجواء شديدة البرودة على المناطق الشرقية والجنوبية كذلك على مرتفعات جبل نفوسة وتقل فعالية السحب على المدن الغربية اليومين القادمين.

وغطت الثلوج اليوم أغلب المناطق بالجبل الأخضر خاصة في مناطق الفايدية وسيدي الحمرى والقيقيب وبلقس والقبة وشحات والبيضاء.

مشاهد تساقط الثلوج

وتناقل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لتساقط الثلوج بالمناطق المذكورة.

المقطع رقم 2 ثلوج البيضاء pic.twitter.com/DcQPW6jB2x — سعد الجوير (@d_fthy) January 25, 2022

شحات برقة ليبيا اليوم pic.twitter.com/AWjB9uL1k2 — Manal ElSaltani 🇱🇾🇮🇪🇺🇸🇬🇧د منال السلطني (@melibya) January 25, 2022

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل والصباح الباكر إلى ما دون الصفر المئوي على المناطق الجبلية والصحراوية وتكّون ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي .