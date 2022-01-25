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الخارجية الإماراتية تتسلم أوراق اعتماد سفيان الشيباني سفيرا لليبيا بالإمارات

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية تسلم علياء المحرزي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفيان سالم الشيباني السفير الليبي لدى الإمارات.

وأعربت المحرزي لسفير ليبيا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب سفير ليبيا عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

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قناة ليبيا الحدث

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