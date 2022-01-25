القبض على سيدة محكومة غيابيا بالإعدام في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، مساء اليوم الثلاثاء، «القبض على سيدة مطلوبة لدى القضاء على ذمة حكم غيابي بالإعدام رميًّا بالرصاص» من قبل عناصر الأمن التابعين لمركز شرطة رأس اعبيدة.

وقالت المديرية، في بيان، إن السيدة المحكومة غيابيًّا بالإعدام أُلقي القبض عليها بمنطقة بوهديمة «بعد أن وردت معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة رأس اعبيدة عن مكان تواجدها بمنطقة الفويهات».

وأوضحت المديرية أن السيدة المطلوبة للقضاء أبدت خلال القبض عليها «مقاومة شديدة لأعضاء التحريات، ولاذت بالفرار من منطقة الفويهات، وتم اللحاق بها إلى أن وصلت إلى منطقة بوهديمة».

وأكدت مديرية أمن بنغازي «إعداد كمين محكم لها بواسطة عناصر من الشرطة النسائية تابعة للمركز (شرطة رأس اعبيدة)، وتم ضبطها والانتقال بها إلى القسم، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقلها إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية».