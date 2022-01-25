إدارة الإمداد الطبي تتابع توزيع لقاحات كورونا في الوسطى والشرقية

أعلنت إدارة الإمداد الطبي طرابلس، أنها باشرت توزيع 605 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على فرعي الوسطى والشرقية وإدارة الخدمات الصحية طرابلس.

وأضافت الإدارة حسب ما ورد في صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن فرع المنطقة الوسطى تسلم صباح اليوم الثلاثاء 128.360 جرعة من اللقاح الصيني سينافورم جرعة أولى وثانية، و29.000 جرعة من اللقاح الأمريكي فايزر، فيما استلم فرع المنطقة الشرقية 283.700 جرعة من اللقاح الصيني سينافورم جرعة أولى وثانية، واستلمت إدارة الخدمات الصحية طرابلس التابعة لفرع الغربية 164.360 جرعة من اللقاح الصيني سينافورم جرعة أولى وثانية.

وأكد الدكتور عبدالمنعم العوزي أمين المخازن الطبية، متابعة التنسيق لإرسال شحنة لفرع فزان، واستمرار الجهاز في توزيع اللقاح على الفروع بحيث يصل لمستحقيه في كل مناطق ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية