بليحق: التشاور بين مجلسي النواب والدولة مستمر وفقاً للاتفاق السياس.

طبرق 25 يناير 2022 م (وال) – أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبد الله بليحق” أن التشاور بين مجلسي النواب والدولة مستمر وفقاً للاتفاق السياسي.

وقال ” بليحق ” في تصريح صحفي نشر على صفحة المجلس الرسمية إن التشاور سيستمر من أجل تحقيق توافق سياسي لا سيما في خارطة الطريق بمساراتها المختلفة الدستوري والسياسي والأمني والتنفيذي وملف المناصب السيادية وغيرها من أجل تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ووفقاً لما ستصل إليه لجنة خارطة الطريق في مساراتها المختلفة في تقريرها النهائي بالتشاور مع مجلس الدولة. (وال)

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