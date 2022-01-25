الدبيبة يبحث مع رئيس المجلس العسكري التشادي مسألة تأمين الحدود

التقى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، برئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الفريق أول محمد ادريس دبي والوفد المرافق له، بحضور عدد من الوزراء ورئيس الأركان العامة ورئيس الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء بالعاصمة التشادية انجامينا.

وناقش الطرفان في اللقاء عدداً من القضايا المشتركة وعلى رأسها تامين وإدارة الحدود المشتركة، وتفعيل الاتفاقية الرباعية التي وُقّعت في عام 2018 لتدخل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تعزير التعاون الأمني ووضع آليات للمتابعة الدقيقة، وتأمين تدفق المعلومات وتبادلها في الوقت المناسب، وتسيير الدوريات الصحراوية المشتركة، وإقامة الدورات وبناء القدرات.

ودعا الدبيبة إلى إنشاء لِجان مُشتركة تَضم خبراء من البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية لتحديد الأولويات المُشتركة، ووضع الآليات التنفيذية لها، بالإضافة إلى بحث سُبل زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة تبادل السِلع وإمكانية استفادة تشاد من الموانئ الليبية، بِما يُعزز تحقيق الشراكة والاندماج الاقتصادي الحقيقي بين البلدين.

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