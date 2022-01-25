نائب الرئاسي عبد الله اللافي يواصل الاجتماعات لوضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة الوطنية

طرابلس 25 يناير 2022 (وال)- عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وزيرة العدل السيدة حليمة إبراهيم، ولفيف من الأكاديميين والمختصين في المجال القانوني والمصالحة الوطنية، وذلك لاستكمال العمل على الأطر القانونية التي تساهم في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لاجتماعات سابقة بدأها المجلس الرئاسي، لدراسة القوانين والقرارات الصادرة سابقًا، والتي تتعلق بالمصالحة الوطنية، تمهيدًا لإطلاق مسار المصالحة الوطنية التي يعمل عليها المجلس. (وال) ح س/ ر ت

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