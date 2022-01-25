وزير خارجية مصر الأسبق: من مصلحة مصر والجزائر وجود تسوية في ليبيا

علق وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي على المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، لافتًا إلى أن هذا اللقاء هام جدًا في غياب العمل العربي المشترك.

وقال محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر والجزائر من مصلحتهما وجود تسوية في ليبيا؛ حتى لا يتم التأثير على الدولتين لأنهما دولتي جوار ولهما مصالح مشتركة في التهدئة.

واضاف أن دولتي مصر والجزائر لهما دور هام وحاسم وفعال على الأرض في ليبيا؛ لوقف التدخلات الأجنبية في ليبيا.

وأكد أن مصر والجزائر يمكنهما القيام بعمل مشترك يكون له دور على الأرض؛ لأن كل منهما له تواجد في ليبيا، مشيرًا إلى أن وجود المرتزقة في ليبيا يجعل لهم شركاء على الأرض؛ ليقوموا بالدور المطلوب للدول الأجنبية (وهي تركيا)، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي لم ينجح في إجبار المرتزقة على الخروج من ليبيا.

وأشار محمد العرابي إلى أن مصر والجزائر يمكنهما فرض حل سياسي في ليبيا.