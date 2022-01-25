سجن وزير الصحة لمدة 6 أيام على ذمة التحقيق

قالت مصادر خاصة لـ 218 أن النيابة العامة قررت تمديد حجز وزير الصحة علي الزناتي لمدة 6 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد توقيفه في مطار معيتيقة ظهر اليوم الثلاثاء، على خلفية تهم فساد، بالإضافة إلى تمديد حجز وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير عبدالله كوكو للمدة نفسها بعد أن سلم نفسه للجهات الأمنية.

وذكرت المصادر أن شقيق الزناتي ويدعى محمود، قد قبض عليه كذلك على خلفية تسجيلات صوتية منسوبة له يطالب فيها بنسب مالية من صفقات لشركات معدات طبية.

يذكر أن الزناتي ليس الوزير الأول الذي يتم إيقافه من وزراء حكومة الوحدة من قبل النيابة العامة، فقد سبق وتم إيقاف وزير التربية موسى المقريف الشهر الفائت على خلفية أزمة الكتاب المدرسي، كما تم إيقاف وزيرة الثقافة والتنمية المجتمعية مبروكة توغي، وحبسها احتياطياً بأوامر من النائب العام على ذمة التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بضلوعها في جرائم فساد مالي، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقاً.

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