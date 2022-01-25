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قال نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة جيفري دي لورينتيس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي. أمس الأثنين ” أذكّر الذين يتدخلون في الانتخابات الليبية أو يؤججون العنف. بأن مجلس الأمن قد يفرض عقوبات على أي شخص، ليبي أو غير ليبي. يعرقل الانتخابات أو يقوضها.

واوضح جيفري أنه حان الوقت لتجاوز الاتفاقات السرية بين دائرة صغيرة من الأشخاص النافذين. الذين تدعمهم مجموعات مسلحة لنهب الغنائم وحماية مواقعهم، فالشعب الليبي مستعد لتقرير مستقبله.

وأشار إلى أن امتلاك الليبيين للعملية الانتخابية أمر أساسي، ويجب أن يتفق قادة ليبيا على مسار يكون ذو مصداقية وشامل. للمضي قدما ومن ثم الالتزام تماما به.

وتابع ” على الذين يتنافسون على قيادة ليبيا أن يضعوا في عين الاعتبار أن الشعب الليبي لن يقبل إلا القيادة التي تُمكّنها الانتخابات. ولن يتحملوا المزيد من التأخير.

وأكد أنه يجب على الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا، مضاعفة جهودهم لحل التحديات العصيبة المحيطة بالانتخابات على وجه السرعة. وآليات الوصول إلى الحلول موجودة

كما أشار إلى أنه لا تزال خارطة الطريق قائمة، فكل ما يحتاجه قادة ليبيا هو التحلي ببعض الشجاعة. والالتزام بأمن وازدهار الشعب الليبي ونحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على مواصلة دعمها. القوي لمفوضية الانتخابات

وأشار إلى دعم الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات وتعزيز الشفافية وضمان التوزيع العادل للموارد بين جميع الليبيين. في حين رحب بالتقرير الذي يفيد بأن مراقبي وقف إطلاق النار. التابعين للأمم المتحدة بدؤوا عملهم، ونتطلع إلى التفعيل الكامل لمراقبة وقف إطلاق النار.

ودعا جميع الدول إلى الالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2570 ورقم 2571.ودعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.