شكري لنظيره الفرنسي: نؤكد على أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، هاتفياً، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان مختلف ملفات التعاون الثنائي.

وبحسب المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، فإن “شكري أكد لنظيره الفرنسي على أهمية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن مع الحفاظ على ملكية الليبيين للحل السياسي ووقف التدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية، وكذلك المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء في مدى زمني محدد تنفيذاً للمقررات الدولية ذات الصلة ووفقاً لمخرجات مسار برلين وقمة باريس”.