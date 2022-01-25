اعتماد نتائج امتحان نيل صفة المفتش الضماني

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

25 January, 2022

اعتمد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي ادريس حفيظة المبروك، وبحضور مدير إدارة التفتيش والاشتراكات، نتيجة الموظفين الذين تقدموا لامتحان نيل صفة المفتش الضماني .

حيث وبعد اعتماد النتيجة سيحمل المجتازين للإمتحان صفة مفتش ضمان، وتقدم 300 موظف من جميع فروع الصندوق للإمتحان المعد لذلك في شهر نوفمبر من العام المنصرم تحت إشراف اللجنة المكلفة بمتابعة سير الامتحانات بقرار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق رقم (360) لسنة 2021 وذلك بعد توزيع موظفي الفروع لإجراء الامتحان في مدن طرابلس بنغازي مصراته وسوسة.

تجدر الإشارة أنه قبل اختيار المفتشين وضعت دراسة لتقييم الفروع المطالبة بزيادة عدد مفتشيها بعد مقارنة جهات العمل المسجلة لديها وعدد المعاشات المدرجة.