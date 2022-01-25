ويليامز تبحث مع سفير دولة مالطا الوضع السياسي في ليبيا

التقت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز صباح اليوم الثلاثاء، شارل صليبا، سفير مالطا لدى ليبيا، في العاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان في اللقاء الأوضاع السياسية في ليبيا، وأكدا على ضرورة أن يقوم مجلس النواب بإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكلٍ حازم، من خلال مسار شامل وجداول زمنية واضحة، حسب ما جاء في تغريدة لويليامز على حسابها في تويتر.

وأشارت ويليامز إلى الحاجة لاحترام الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى يونيو من هذا العام.

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