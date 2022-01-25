ليبيا الان

ويليامز تبحث مع سفير دولة مالطا الوضع السياسي في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز صباح اليوم الثلاثاء، شارل صليبا، سفير مالطا لدى ليبيا، في العاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان في اللقاء الأوضاع السياسية في ليبيا، وأكدا على ضرورة أن يقوم مجلس النواب بإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكلٍ حازم، من خلال مسار شامل وجداول زمنية واضحة، حسب ما جاء في تغريدة لويليامز على حسابها في تويتر.

وأشارت ويليامز إلى الحاجة لاحترام الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى يونيو من هذا العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك