ستيفاني: اتفقت مع سفير مالطا على ضرورة إعادة انتخابات ليبيا لمسارها الصحيح

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، الاتفاق مع سفير مالطا لدى ليبيا شارل صليبا، على ضرورة أن يقوم مجلس النواب بإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكلٍ حازم، وذلك من خلال مسار شامل وجداول زمنية واضحة.

جاء ذلك في تغريدة لـ«وليامز» عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» عقب لقائها بالسفير المالطي في العاصمة طرابلس؛ لمناقشة الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقالت إنها أشارت خلال اللقاء إلى الحاجة إلى احترام الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تستمر حتى يونيو من هذا العام.