الصور في روما لبحث التعاون الأمني والجنائي مع الطليان

بحث النائب العام الصديق الصور، مع المدعي العام لدى محكمة النقض الإيطالية جيوفاني سالفي، بالعاصمة الإيطالية روما يوم الثلاثاء بحضور مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والمافيا كافيرو دي رايو، سبل تعزيز التعاون بين النيابتين العامتين الليبية والايطالية في مجال العدالة الجنائية.

وبين إعلام مكتب النائب العام، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مناقشة مقتضيات العمل لإنجاز التحقيقات ذات الطابع المشترك، وعلى الأخص المتعلقة بمنظمات الجريمة عبر الحدود الضالعة في تنظيم أعمال الهجرة غير المشروعة، والإتجار بالبشر، وتهريب المحروقات، والإرهاب، رغبة منهما في تعزيز جهود التصدي لها والحد من مخاطرها، وملاحقة مرتكبيها .

وتطرق المجتمعون إلى آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة الليبية وبين إدارة مكافحة المافيا والإرهاب الإيطالية بما في ذلك تحديد نقطة تواصل تسهم في تبادل المعلومات وإرسال الوثائق والمستندات ذات الصلة بالتحقيقات المجراة في آجال مقبولة إجرائيا.

كما تناول المجتمعون ملف المحكوم عليهم من حملة الجنسية الليبية وتطور الإجراءات في شأنهم، إضافة إلى تقاسم الخبرة مع جانب الإيطالي في إطار دعم قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية.