الدبيبة يتعرف على أوضاع الاستثمارات الليبية في تشاد

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مديري ورؤساء الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة الليبية بتشاد، وذلك في مقر السفارة الليبية بأنجامينا، لمتابعة أوضاع الشركات والمشاكل والمعوقات التي تواجهها.

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك، بأن المديرين قدموا خلال اللقاء شرحًا مفصلاً عن أوضاع استثمارات الدولة الليبية في تشاد، والنتائج المالية للشركات خلال الأعوام الأخيرة.

– الدبيبة: المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لضبط الحدود

– الدبيبة: ندعم الحكومة التشادية وجهودها في مكافحة المرتزقة والإرهاب

وعقد الدبيبة اجتماعات في أنجامينا عاصمة تشاد، بعدما وصل صباج الثلاثاء مع الوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم رئيس الوزراء التشادي باهيمي باداكي ألبرت، ووزير الخارجية محمد زين شريف.

وبحث الدبيبة، خلال الزيارة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الفريق أول محمد إدريس ديبي، تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الأمني وتأمين الحدود.

جانب من لقاء الدبيبة مع مديري الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة الليبية بتشاد. الثلاثاء 25 يناير 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

جانب من لقاء الدبيبة مع مديري الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة الليبية بتشاد. الثلاثاء 25 يناير 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

جانب من لقاء الدبيبة مع مديري الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة الليبية بتشاد. الثلاثاء 25 يناير 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)