“دائرة خاصة” تحثّ الاتحاد الأوروبي أن يواصل تدريب خفر السواحل الليبي

دعت دائرة خاصة تابعة للاتحاد الأوروبي – عبر تقرير سري أنجزته- إلى ضرورة استمرار برنامج الاتحاد لتدريب وتجهيز قوات خفر السواحل الليبي.

وتأتي هذه الدعوة من الدائرة المعنية بالرغم من المخاوف المتزايدة بشأن تقارير، كشفت عن “سوء معاملة المهاجرين” من قبل السلطات اليبية حين يكونون في عرض البحر

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، بقيادة إيطاليا، يعمل على تدريب خفر السواحل الليبي وتحهيزه للعمل كقوة بحرية بالوكالة، هدفها الأساسي هو “الإنقاذ الإنساني” عبر البحر المتوسط،بينما تعتبر منظمات حقوقية أن الهدف الحقيقي يكمن في “منع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية”.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير قد رفع إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، يقدم لمحة عن جهود أوروبية في “دعم ليبيا في اعتراض وعودة عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية