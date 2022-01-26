مكتب النائب العام يعلن حبس وزير الصحة علي الزناتي ووكيل وزارته سمير كوكو

أعلن مكتب النائب العام، حبس وزير الصحة علي الزناتي ووكيل وزارته سمير كوكو.

مكتب النائب العام، وفي إيجاز صحفي له، قال: “في إطار متابعتنا لإجراءات تقييم أداء موظفي وزارة الصحة من حيث الكفاءة والفاعلية والامتثال للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها”.

وتابع: “باشر رئيس النيابة العامة بالمكتب، إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة ؛ ومن بين جملة من الإجراءات، تولى المحقق يوم الثلاثاء مباشرة إجراء استجواب، وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة، في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة ؛ والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست بتاريخ 2021/8/10 على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها”.

وأضاف: “وأمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما ، انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية”.