وكالة «نوفا» الإيطالية: لا اتفاق في الأمم المتحدة على تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا

كشف مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة، أنه لا وجود لاتفاق في الوقت الحالي على تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا وعلى إعادة هيكلة البعثة الدولية، وفق ما نقلته وكالة ”نوفا“ الإيطالية.

وأكد المصدر، أن الأمم المتحدة حاضرة على الأرض من خلال الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز، التي توّلت في السابق رئاسة البعثة الأممية، بصفتها مستشارًا للأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي، في محاولة لتجنب الفيتو الروسي.

وأضاف المصدر أنه ”إذا عيّنوا مبعوثًا جديدًا، فستغادر ويليامز، وروسيا لا تؤيد الولايات المتحدة، لذا من الواضح أنها لن تصبح مبعوثًا للأمم المتحدة في ذلك البلد“.

وعاد الحديث عن ليبيا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد تأجيل الانتخابات، التي كان من المُقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي، وانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، واستقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيتش.

وقالت الوكالة إن مجلس الأمن الدولي، الذي ضم، مطلع العام الجاري، الإمارات العربية المتحدة بين أعضائه غير الدائمين، حث الأطراف الليبية على بناء أسس متينة للانتخابات وعدم تحديد التواريخ.

واستقال كوبيتش من منصبه، في نهاية نوفمبر الماضي، بشكل مفاجئ بعد أقل من عام من تعيينه فيه، حيثُ قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام يعمل على إيجاد بديل مناسب.

وأشار في حينها إلى أنه ”ندرك تمامًا موعد الانتخابات، ونعمل بأسرع صورة ممكنة لضمان استمرارية القيادة لها“، لافتًا إلى أن للأمم المتحدة ”وجودًا قويًا على أرض الواقع في ليبيا“.