الصحة: توصية بتحويل مليوني دولار لعلاج المرضى الليبيين بمصر

قال مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة أحمد مليطان، إن لجنة حصر الديون المشكلة بقرار من رئيس الحكومة أوصت بتحويل مليوني دولار لعلاج المرضى الليبيين الموجودين بمصر، لافتا إلى أن ما يزيد على 1200 مريض تلقوا علاجهم في مصر خلال العام الماضي.

وأضاف، مليطان في إفادة قدمها عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أن لجنة حصر الديون اطلعت على ملفات العلاج بالأردن، وسوف يجرى تسوية جزء من مديونية العلاج هناك بعد انتهاء أعمال لجان المراجعة والتدقيق.

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وأشار إلى تلقى 2700 مريض من مرضى الأورام علاجهم في تونس خلال العام الماضي، كما تلقى 680 مريضًا علاجهم في تركيا خلال العام الماضي، وما يقارب 300 مريض لا زالوا يتلقون العلاج حتى الآن.

وأوضح أن الوزارة تعمل خلال عام 2022 على توطين العلاج بالداخل، من خلال الشركاء المحليين والأجانب، ودعم المراكز الطبية لعلاج الأورام.