الرضا وصنع الله يبحثان سير العمل بالمؤسسات والشركات النفطية

بحث وزير النفط والغاز المكلف علي العابد الرضا، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عددا من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية.

وقدم صنع الله خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة النفط والغاز بطرابلس، شرحا عن سير إنتاج النفط والغاز بالحقول والمواني النفطية، إضافة إلى استعراضه للتحديات التي تواجه تطوير الأعمال بالمؤسسة والشركات النفطية العاملة بالبلاد.

كما شهد الاجتماع مناقشة سبل توفير الميزانية، إضافة إلى إطلاع الرضا على الموقف التنفيذي لمصفاة الجنوب لتكرير النفط ومصنع إنتاج الغاز المنزلي والذي تأخر لعقود.

وأكد الرضا على ضرورة التعاون لحل الصعاب لما يمثله قطاع النفط من أهمية، واستمرار التنسيق و دعم الجهود بين الوزارة والمؤسسة والشركات النفطية لضمان النهوض بهذا القطاع الحساس، حسب وصفه.

وكان الرضا قد كُلّف بمنصب وزير النفط والغاز خلفا لمحمد عون الذي خرج في إجازة قبل أيام، وقد لجأت الحكومة لتكليف الرضا، بسبب صعوبة الإجراءات في تعيين وزير جديد، حيث يتطلب التعيين تزكية من مجلس النواب.

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