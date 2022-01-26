مؤسسات ليبية تبحث استعادة الوثائق التاريخية خلال العهد العثماني من تركيا

ناقش الاجتماع الموسع الذي ضم مصلحتي الآثار، والتسجيل العقاري، والمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، وجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس، أهم مشاريع مذكرات التفاهم المتبادلة بين المؤسسات الليبية المعنية بالجانب الأرشيفي والتاريخي خلال العهد العثماني، والمؤسسات المناظرة لها في تركيا.

وبحسب إيجاز صحفي لمصلحة الآثار، بحث الاجتماع الذي عقد بدعوة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أهمية التنسيق بين طرابلس وأنقرة للحصول على الوثائق التاريخية، في حين أكد وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بالوزارة عمر كتي على أهمية تعزيز وتفعيل التعاون الثنائي بين البلدين في هذا الإطار .

وأشار مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة أحمد الذيب، على أهمية عقد اجتماع موسع آخر بمشاركة الجهات ذات العلاقة لاستكمال ما تم مناقشته في هذا الاجتماع.