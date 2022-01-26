“كتي” يشدد على الدور الإيطالي في مكافحة الهجرة

أكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، على ضرورة عودة الشركات الإيطالية لاستكمال تنفيذ الطريق الساحلي وخاصة امساعد المرج، إضافة إلى استكمال أعمال إعادة بناء مطار طرابلس الدولي، مشددا على أهمية مساعدة روما لليبيا في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية، خاصة بعد التوقعات السائدة بازدياد أعداد المهاجرين بسبب اضطراب الأوضاع في بعض دول المصدر.

جاء ذلك خلال لقاء كتي مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، حيث تم استعراض التحضيرات لانعقاد الاجتماع الثاني للجنة الليبية الإيطالية المشتركة، والتي من المزمع عقدها خلال شهر فبراير القادم.

جدير بالذكر أن الاجتماع الثاني للجنة الليبية الإيطالية المشتركة، سيشهد تفعيل العديد من مذكرات التفاهم في عدة قطاعات من أهمها الكهرباء والمواصلات، كما أن وكيلا التعاون الدولي في كلا البلدين سيترأسان اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال الاجتماع الثاني للجنة.

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