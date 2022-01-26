مبعوث أمريكا السابق إلى ليبيا: أطالب ستيفاني بالتعامل مع «المشري» لمنع تشكيل حكومة جديدة

طالب المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بالتعامل مع خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، لمنع البرلمان من تشكيل حكومة جديدة.

جاء ذلك في تعليق «وينر»، عبر بتويتر، على إعلان ستيفاني لقائها خالد المشري، الاثنين الماضي لمناقشة معوقات العملية الانتخابية وسبل مواجهتها، والتي أشارت فيها إلى أن ليبيا لا تحتاج إلى فترة انتقالية مطولة أخرى

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، والتي أقرها البرلمان في جلسة اليوم الثلاثاء.

وقال بليحق، في تصريح صحفي، إن مجلس النواب استأنف جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني الدكتور أحميد حومه، وبحضور 120 نائباً.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس، فإن المجلس أقر خلال جلسة اليوم شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، وجاءت على النحو التالي:

1_ أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين.

2_ أن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى.

3_ أن لا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجه من غير ليبي.

4_ أن لا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً.

5_ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة.

6_ أن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك.

7_ أن لا يكون محكوم عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

8_ أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه.

9_ أن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة.

10_ أن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح.

11_ أن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب.

12_ أن يقدم إقرار الذمة المالية.

13_ أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.