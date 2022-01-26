بوريل: أوروبا ملتزمة بدعم إجراء انتخابات حرة وشاملة في أقرب وقت ممكن بليبيا

أعلن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنه سيتم تقييم إمكانية نشر بعثة مراقبة الانتخابات، بمجرد أن يقرر الليبيون جدولا انتخابيا جديدا.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن أوروبا ستكون ملتزمة بدعم الليبيين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وأكد الوزراء أن لليبيين الحق في اختيار ممثليهم من خلال الانتخابات وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، مطالبين الأطراف المحلية بالاتفاق على السبيل المناسب للمضي قدما لمنح الليبيين إمكانية التصويت في الانتخابات.