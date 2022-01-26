وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان آخر تطورات الوضع الليبي

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد “شكري” على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن مع الحفاظ على ملكية الليبيين للحل السياسي.

وجدد الجانبان التأكيد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء في مدى زمني محدد تنفيذاً للمقررات الدولية ذات الصلة ووفقاً لمخرجات مسار برلين وقمة باريس.

كما تطرق الوزيران خلال اتصال هاتفي-الثلاثاء- لمختلف ملفات التعاون الثنائي، واتفقا على أهمية استمرار وتيرة التعاون الجاري وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين المصري والفرنسي، في إطار التشاور المتواصل بين البلدين.

وناقش الوزيران أيضاً جملة من القضايا الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك ومنها المستجدات على المشهد اللبناني مؤخراً، مع التأكيد على ضرورة دعم كل الجهود السياسية بغية تحقيق الاستقرار.

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