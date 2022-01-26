تنتوش: المساعي الآن لانتخابات رئاسية ومن ثم برلمانية شفافة ونزيهة للخروج بالبلاد من المحنة الراهنة

قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن “التباين داخل مجلس النواب هو أمر صحي مطلوب وموجود”.

تنتوش، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف: أن “المساعي الآن لانتخابات رئاسية ومن ثم برلمانية شفافة ونزيهة للخروج بالبلاد من المحنة الراهنة”.

وتابع: “البرلمان التزم باحترام قراراته واللجان المنبثقة عنه، لخوض أي عملية وعرض أي تقارير، وأن لجنة خارطة الطريق تقدم تقريرها الشامل والذي يتضمن جميع المتطلبات من اللجنة، وعلى رأسها تاريخ الانتخابات والمسار التشريعي والدستوري، والمسارات الأخرى المطلوبة من اللجنة”.

وأشار إلى أن “التقرير الأولي الذي تقدمه خارطة الطريق إلى البرلمان لإبداء الرأي والملاحات، ومن ثم إجراء التعديل على التقرير بعد الأخذ بملاحظات النواب، بما يساهم بالخروج بخارطة متفق عليها وإيجابية”.