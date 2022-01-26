“أونماس” تعلن إزالة 13 ألف لغم من ليبيا عام 2021

أعلنت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام “UNMAS” عن نجاحها خلال عام 2021، بإتمام عمليات مسح لـ 500 كيلومتر مربع، بالشراكة مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب.

وأضافت الدائرة في تغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر، أن فرقها تمكنت من إزالة أو تدمير 13 ألف مخلف قابل للانفجار في الأراضي الليبية خلال العام الفائت، وتقديم نشاطات توعية لـ 47 ألف مستفيد.

ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام هي خدمة تقع داخل إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتتخصص في تنسيق وتنفيذ الأنشطة للحد من التهديد الذي تشكله الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب والأجسام المتفجرة العشوائية

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