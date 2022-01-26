الصور يبحث التعاون النيابي مع النيابة الإيطالية

بحث النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، مع جيوفاني سالفي، المدعي العام لدى محكمة النقض؛ بحضور كافيرو دي رايو، مدير الإدارة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والمافيا؛ سبل تعزيز التعاون بين النيابتين العامتين الليبية والايطالية في مجال العدالة الجنائية، وذلك بناءً على دعوة وجهها النائب العام لدى محكمة النقض في جمهورية إيطاليا.

وناقش اللقاء مقتضيات العمل البيني لغرض إيجاد آلية عمل تفضي إلى معالجة جميع الإشكالات التي تحول دون إنجاز التحقيقات ذات الطابع المشترك، وعلى الأخص تلك المتعلقة بمنظمات الجريمة عبر الوطنية المنخرطة في تنظيم أعمال الهجرة غير المشروعة، والاتجار بالبشر وتهريب المحروقات والإرهاب، وسبل التصدي لها، والحد من مخاطرها، وملاحقة مرتكبيها.

كما بحث المجتمعون قضية المحكوم عليهم من حملة الجنسية الليبية، وتطور الإجراءات في شأنهم، إضافة إلى تقاسم الخبرة مع الجانب الإيطالي في إطار دعم قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تستهدف زيادة نسبة المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة الليبية والرفع من الخبرة والكفاية لديهم بالتعاون مع النيابة العامة الإيطالية ب

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