درجات الحرارة الصغرى المسجلة صباح اليوم 2022/01/26 في ليبيا

فيما يلي درجات الحرارة الصغرى المسجلة لعند الساعة السادسة صباحاً اليوم الاربعاء 2022/01/26 لبعض المحطات بحسب تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي :

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى المسجلة على بعض المحطات صباح اليوم الأربعاء 2022/01/26:

نالوت = 04.0مْ

زوارة = 07.0مْ

يفرن = 02.5مْ

اسبيعة = 04.0مْ

مصراتة = 10.7مْ

سرت = 08.2مْ

مطار بنينا = 04.1مْ

المرج = 02.2مْ

البيضاء = 00.0مْ

درنه = 07.2مْ

طبرق = 06.0مْ

غدامس=03.0مْ

هون = 01.5مْ

جالو = 03.5مْ

الجغبوب=04.0مْ

الكفرة = 06.7مْ

تراغن = 03.5مْ

اوباري = 00.9مْ.