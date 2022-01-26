درجات الحرارة الصغرى المسجلة صباح اليوم 2022/01/26 في ليبيا

فيما يلي درجات الحرارة الصغرى المسجلة لعند الساعة السادسة صباحاً اليوم الاربعاء 2022/01/26 لبعض المحطات بحسب تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي :
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى المسجلة على بعض المحطات صباح اليوم الأربعاء 2022/01/26:
نالوت = 04.0مْ
زوارة = 07.0مْ
يفرن = 02.5مْ
اسبيعة = 04.0مْ
مصراتة = 10.7مْ
سرت = 08.2مْ
مطار بنينا = 04.1مْ
المرج = 02.2مْ
البيضاء = 00.0مْ
درنه = 07.2مْ
طبرق = 06.0مْ
غدامس=03.0مْ
هون = 01.5مْ
جالو = 03.5مْ
الجغبوب=04.0مْ
الكفرة = 06.7مْ
تراغن = 03.5مْ
اوباري = 00.9مْ.
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