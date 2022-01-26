دردور: مجلس الدولة خط الدفاع المتبقي عن مدنية الدولة

زعم فرج دردور، الباحث الليبي المقيم في تركيا، أن مجلس الدولة الاستشاري، هو خط الدفاع المتبقي عن مدنية الدولة، بحسب وصفه.

وقال دردور في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “العنصريون في برلمان عقيلة صالح والمنبطحين من المنطقة الغربية، يتفهون مجلس الدولة، وهو خط الدفاع المتبقي عن مدنية الدولة والمقاوم للتدخل”، على حد زعمه.

وأضاف “سبب هذا التقليل من قيمة مجلس الدولة هو الإخواني خالد المشري، الذي تياره جزءا منه مرتمي في أحضان عقيلة، ويمثل المشري مسرحية المعارضة”، وفقا لتعبيره