المشري خلال لقائه مبعوث وزير الخارجية الايطالي يشدد على ضرورة تفعيل المسار الدستوري

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإثنين المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، في مقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس المسعود عبيد ومقرر المجلس سعيد كلا.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد.

وأكد المشري أهمية تفعيل المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قوانين توافقية سليمة لضمان نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف الليبية، وأن أي تعديل على السلطة التنفيذية الحالية يجب أن يتم وفقًا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق.

من جانبه، أكد أورلاندو استمرار دعم بلاده لليبيا للوصول إلى مرحلة الاستقرار من أجل تحقيق السلام في ليبيا ومنطقة المتوسط.

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