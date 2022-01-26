مصرع 7 مهاجرين في المتوسط.. أثناء العبور من ليبيا لإيطاليا

ذكرت منظمة “ميديترينيان هوب” الإنسانية أن 7 مهاجرين لقوا مصرعهم في المتوسط، بعد محاولة العبور إلى أوروبا على متن مركب يضم 280 مهاجرًا.

وأضافت المنظمة أن المهاجرين من بنغلادش ومصر ومالي والسودان، وعثر عليهم قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وصرح توتو مارتيلو، رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا، لوكالة “فرانس برس” أن ثلاثة أشخاص توفوا أثناء العبور، بينما توفي أربعة آخرون كانوا يعانون من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم أثناء نقلهم إلى الجزيرة، بعد أن اعترضهم خفر السواحل.

يُذكر أن عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا قد تضاعف، حيث كان يبلغ 34,000 في عام 2020، ووصل إلى 64,500 شخص في عام 2021.

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