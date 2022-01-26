النيابة العامة تباشر التحقيق في مخالفات “الصحة”

باشر رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام، إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة، بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.

وشمل التحقيق إجراء استجواب لكل من وزير الصحة علي الزناتي، ووكيل وزارة الصحة سمير كوكو، بخصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق.

وتتضمن الاتهامات كذلك، التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات تأسست بتواريخ حديثة على الرغم من عدم امتلاكها الخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.

وبعد التوصل إلى الدلائل الكافية على ارتكابهما لما ذكر؛ أمر وكيل النيابة العامة بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية.

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