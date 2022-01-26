الارصاد: اجواء شتوية باردة.. وأمطار جيدة وانخفاض الحرارة لـ”الصفر المئوي” بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 26/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تكون شتوية باردة على اغلب مناطق ليبيا، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الشرقي خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر مع رياح نشطة على الساحل.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق تتراوح ما بين (09 – 15) مْ ولا تتجاوز (07) مْ على المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تسجل درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل والصباح الباكر إلى ما دون ((الصفر المئوي)) على المناطق الجبلية والصحراوية.

والله أعلم.