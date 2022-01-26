امطير: من يلهثون لتغيير الحكومة «رخيصو سعر» وقليلو ذمة

هاجمت عضو مجلس الدولة الاستشاري، آمنة امطير، كل من يسعى لتغيير الحكومة، قائلة: ” من يلهثون لتغيير الحكومة «رخيصو سعر» وقليلو ذمة”، على حد وصفها.

وقالت امطير، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مجلس النواب يصوت على الاستحواذ على الإبتزاز”، بحسب تعبيرها.

وأضافت “إذا أرادوا خيرا للشعب فليطرح الدستور للاستفتاء والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية وأما الضحك على احتياجات الشعب يجب الإبتعاد عنها”، وفقا لقولها.

وتابعت “للأسف كل من يصرخون الآن منهم سواء معارض لتغيير الحكومة أو مع تغييرها منتفعين بالإبتزاز وببيع أصواتهم، ولم أرَ في حياتي قليلي ذمة ورخيصي سعر مثل من يلهثون لتغيير الحكومات من أجل منافع شخصية”، بحسب حديثها.