2245 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و17 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2245 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الثلاثاء، و138 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 569 مصابا، وتُوفي 17 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 25.6% من إجمالي 8754 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 6509 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع 11 حالة بالمنطقة الغربية، وست حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 413 ألفا و66 حالة، منها 17 ألفا و479 حالة نشطة، بينما تعافى 389 ألفًا و620 حالة، وسُجلت 5967 حالة وفاة بالمرض في البلاد.