طقس ليبيا.. أجواء باردة على معظم أنحاء البلاد

تبقى الأجواء باردة على غالبية مناطق الشمال مع هطول أمطار متفرقة على الشمال الشرقي خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وتتكاثر السحب في مساء اليوم في مناطق رأس جدير حتى سرت سهل الجفارة، جبل نفوسة، ويتكون الضباب في المناطق الجبلية.

أما الرياح؛ فتكون شمالية غربية الى غربية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (7-13) مْ وتسجل انخفاضًا لما دون الصفر في المناطق الصحراوية.

وفي الخليج، سهل بنغازي حتى مساعد، الواحات، ومراده، فيُتوقّع هطول أمطار على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى؛ تتراوح ما بين (10-13) مْ وتسجل انخفاضا إلى 8 درجات في المرتفعات الجبلية.

وتكون السماء صافية إلى قليلة السحب في الجفرة وسبها وغات وغدامس، والرياح متغيرة الاتجاه شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (11- 15) مْ.

وفي الكفرة، السرير، وتازربو، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (12- 15) مْ.

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