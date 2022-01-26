حالة الطقس بحسب مركز الأرصاد الجوية

طرابلس 26 يناير 2022 (وال) _ توقع للمركز الوطني للأرصاد، عبر نشرته الدورية، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمةبداية من اليوم الأربعاء.

الملخص العام

تبقى الأجواء باردة على أغلب مناطق الشمال، مع سقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي، خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: مغطاة جزئيا إلى كلياً بالسحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية على المناطق الساحلية، وتكون الضباب على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (07 – 13) مْ وتصل إلى ما دون (الصفر المئوي) على المناطق الجلية والصحراوية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من إجدابيا إلى أقصى الساحل الشرقي، مع احتمال ظهور شبورة مائية على المناطق الساحلية، وتكون الضباب على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (10 – 13) مْ ولا تتجاوز (08) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (11 – 15) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12- 15) مْ.

بالإضافة إلى درجات الحرارة الصغرى المسجلة على بعض المحطات صباح اليوم الأربعاء 2022/01/26:

نالوت = 04.0مْ

زوارة = 07.0مْ

يفرن = 02.5مْ

اسبيعة = 04.0مْ

مصراتة = 10.7مْ

سرت = 08.2مْ

مطار بنينا = 04.1مْ

المرج = 02.2مْ

البيضاء = 00.0مْ

درنه = 07.2مْ

طبرق = 06.0مْ

غدامس=03.0مْ

هون = 01.5مْ

جالو = 03.5مْ

الجغبوب=04.0مْ

الكفرة = 06.7مْ

تراغن = 03.5مْ

اوباري = 00.9مْ (وال _ طرابلس) ف و / ه ع

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