الشهيبي: غالبية الحكومة سوف تمثل أمام النائب العام قريبًا

أكد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي، أن أغلبية الحكومة سوف تمثل أمام النائب العام قريبا بمجرد سقوطها.

الشهيبي، وفي تغريدتين له على “تويتر” قال: “اعتقد أن أغلبية الحكومة سوف تمثل أمام النائب العام قريبًا بمجرد سقوطها، طبعًا باستثناء من سيهرب خارج البلاد ولن يكونوا قلة”.

وأضاف “المهم السبب سيكون التجاوزات الجسيمة لأغلبية الوزراء حتى وإن لم يختلس أحد منهم فلسًا واحدًا فإن تجاوزاتهم أدت لإهدار المال العام وهذه جناية بحد ذاتها”.

وتابع “نواب حطهم رئيس الحكومة سفراء أو أعضاء مجلس إدارة في شركة أو مصرف. هم رخاص للدرجة هذي مش مشكلة، المشكلة يجي وبكل صحة وجه يدافع على رئيس الحكومة ويقول خلو الراجل يخدم وخلوه على خاطر يخدم في الشعب”.