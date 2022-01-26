“مجلس أمازيغ ليبيا” يعلن عن الشروع في وضع خريطة عمل لـ “الإقليم الرابع”

أصدر هادي محمد برقيق، رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، قرارًا رقم (2) لسنة 2022 بخصوص الهيئة التأسيسية للإقليم الإدارى الرابع.

وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على؛ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وما في حكمها، والبيان الختامي للمؤتمر الوطني الأمازيغي في مدينة طرابلس بتاريخ 26/6/2012 ( 2962 )، والبيان الختامي لملتقى الاستحقاق الدستوري لأمازيغ ليبيا الصادر بتاريخ 31/1/2013 ( 2963 )، وقانون رقم 1 للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا 20/4/2016.

وأيضًا بعد الاطلاع، على البيان الختامي لملتقى عمداء البلديات والأعضاء الممثلين للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا 28/1/2021، وعلى بيان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بشأن مقاطعة انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور 19/2/2014، و بالاستناد إلى النظام الأساسي للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا؛ قرر المجلس ما يلي:

إلغاء المادة (1) من القرار رقم 1 سنة 2021 والتي تنص على تكليف السيدة سهام محمد بن طالب بمهام رئيس الإقليم الإداري الرابع.

وتكليف عاشور عمرو ناجعه بوضع خارطة عمل للإقليم الإداري الرابع وذلك خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وله الاستعانة بمن يراه مناسبا لإنجاز الأعمال الموكل له .

ويتم تزويد الهيئة العليا للمجلس بتقارير دورية توضح سير العمل، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى المعنيين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغي كل قرار يخالفه.