مصدر دبلوماسي يكشف لـ”218″ موقف تركيا من تشكيل حكومة ليبية جديدة

قال مصدر دبلوماسي تركي لـ”218″، إن تركيا لديها موقف ثابت بشأن دعم العملية السياسية في ليبيا، وهو ما تم تأكيده للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز خلال زيارتها الأخيرة أيضًا، وإن الملف مطروح كأحد بنود جدول الأعمال خلال زيارة ديفيد ساترفيلد مبعوث الخارجية الأميركية.

وأشار المصدر إلى أن تركيا تتابع بشكل دقيق مجريات النقاش حول خارطة الطريق الجديدة، مؤكدًا أن الأمر متروكٌ بالكامل لليبيين، لأن قرار التأجيل للانتخابات تم باتفاق بينهم.

وأضاف المصدر أن مسألة الجدل حول تشكيل حكومة أو تعديل الوزارة الحالية؛ شأن داخلي، وأن هناك محددات قانونية تم الإعلان عنها من قبل الأمم المتحدة وخلال الاتفاق السياسي في جنيف، وهي التي تضبط الأمور.

ولم يحدد المصدر موعدًا رسميًا لزيارة عقيلة صالح الى تركيا، مؤكدًا امتلاك تركيا علاقات مع الجميع شرقًا وغربًا، وأن ما يعني تركيا هو عدم حدوث أي توتر أو صراع، وأن تبادر الأجسام السياسية المختصة بالإعلان عن جدول زمني جديد وخارطة طريق شفافة متوافق عليها.

وعن التواجد التركي في ليبيا؛ قال المصدر إن الخبراء والمدربين في ليبيا، متواجدون بشكل قانوني وعلني وفقًا لاتفاقيات رسمية بين حكومتيْ البلدينْ، لافتًا إلى أن التبادل التجاري والاقتصادي مهم للطرفيْن، وأن التعاون بهذا الصدد يتطور بشكل يومي في المجالات كافة، منوهًا بقرب الإعلان عن مشروعات في مناطق جديدة تشمل الجنوب والمنطقة الشرقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية