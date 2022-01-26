«الخارجية» تبحث إعادة الوثائق التاريخية خلال العهد العثماني في ليبيا

عقدت وزارة الخارجية، اجتماعا مع مصلحتي الآثار والتسجيل العقاري والمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، وجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس؛ لبحث تفعيل التعاون الليبي التركي بشأن الوثائق التاريخية الليبية إبان العهد العثماني في ليبيا.

وأكدت الوزارة أن الاجتماع استعرض أهم مشاريع مذكرات التفاهم المتبادلة بين المؤسسات الليبية المعنية بالجانب الأرشيفي والتاريخي خلال العهد العثماني، ونظيراتها في تركيا.

وأشار الاجتماع إلى أهمية التنسيق مع الجانب التركي للحصول على الوثائق التاريخية.

وقال مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة أحمد الذيب: “هناك ضرورة لعقد اجتماع موسع آخر بمشاركة الجهات ذات العلاقة لاستكمال المناقشة”.