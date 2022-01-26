توزيع 605 ألف جرعة من لقاح وباء كورونا بالمناطق الجنوبية والشرقية والغربية

ليبيا – شرعت إدارة الإمداد الطبي طرابلس بتوزيع 605 ألف جرعة من لقاح وباء كورونا على فرعي المنطقتين الوسطى والشرقية وإدارة الخدمات الصحية طرابلس.

بيان صحفي صادر عن الإدارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن فرع المنطقة الوسطى تسلم 128 ألفًا و360 جرعة من اللقاح الصيني “سينافورم” بجرعتيه الأولى والثانية و29 ألفًا من اللقاح الأميركي “فايزر”.

وأضاف البيان: إن فرع المنطقة الشرقية 283 ألفًا و700 جرعة من اللقاح الصيني “سينافورم” بجرعتيه الأولى والثانية، في وقت استلمت فيه إدارة الخدمات الصحية طرابلس التابعة لفرع المنطقة الغربية 164 ألفًا و360 جرعة من ذات اللقاح وجرعتيه.

ونقل البيان عن أمين المخازن الطبية بالإدارة عبد المنعم العوزي تأكيده متابعة التنسيق لإرسال شحنة لفرع فزان واستمرار توزيع اللقاح على الفروع ليصل لمستحقيه في كل مناطق ليبيا.

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