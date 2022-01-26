“مكافحة الأمراض”: 2,245 إصابة و17 حالة وفاة بـ”كورونا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 2,245 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 413 ألف و66 حالة، من بينها 138 حالة حرجة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 623، عن تعافي 569 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 389 ألفًا و 620 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل 17 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 5,967.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 25%، وذلك بعد فحص 8,754 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 2,012,448 شخصًا، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 975,651 شخصًا، وعدد من حصلوا على الجرعة التعزيزية 15,437 شخصًا.

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