الميهوب يُطالب بكبح جماح وليامز والسفيرة البريطانية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إلى ضرورة الإعلان عن فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة.

وطالب الميهوب خلال كلمته بجلسة مجلس النواب الثلاثاء، رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح. بضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية.

كما دعا إلى مخاطبة مجلس العموم البريطانية والأمين العام للأمم المتحدة لكبح جماح السفيرة البريطانية والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

وأعلن الميهوب دعمه لاقتراح المستشار صالح لتشكيل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد.

ورأى أن الشروط المقترحة لرئاسة الحكومة الجديدة جيدة وفقاً لوصفه.