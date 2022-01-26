وزير النفط المكلف يبحث مع صنع الله سير عمل المؤسسات والشركات النفطية

بحث وزير النفط والغاز المكلف علي العابد، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله، عدد من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية.

صنع الله وخلال اللقاء، قدم شرحًا واضحًا عن سير إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية والتحديات التي تقف عائقًا أمام تطوير الأعمال بالمؤسسة والشركات النفطية في ربوع البلاد.

كما أطلع صنع الله، العابد على الموقف التنفيذي لمصفاة الجنوب لتكرير النفط ومصنع إنتاج الغاز المنزلي والذي تأخر لعقود، مؤكدًا استمرار التنسيق ودعم الجهود بين الوزارة والمؤسسة والشركات النفطية لضمان النهوض بهذا القطاع الحساس.

من جانبه، أكد العابد ضرورة التنسيق لحلحة الصعاب لما يمثله قطاع النفط من أهمية، كونه المورد الأساسي الأول للاقتصاد الوطني ومناقشة سبل توفير الميزانية لذلك.