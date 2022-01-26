بوسلوم: استبعاد مجلس الدولة من اختيار رئيس الحكومة سيساهم في عودة الانقسام

أكد الكاتب الصحفي المترشح للانتخابات البرلمانية فراس بوسلوم عن أن “استبعاد مجلس الدولة من المشاركة في اختيار رئيس الحكومة القادمة هو وضع عصا في عجلة الحكومة القادمة قبل ولادتها”.

وقال بوسلوم في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر،إن “مثل هذا الإجراء سيدفع بأن تكون حكومة الدبيبة حكومة موازية للحكومة الجديدة، بالتالي عودة الانقسام وتعطيل الانتخابات”.

وتابع؛ “في توحيد البلاد والذهاب للانتخابات تجعلنا مجبرين على التعامل مع المعطيات الموجودة أمامنا، فما بالك بالاجتماعات التي عقدت بين الجسمين محلياً وخارجياً بشأن التنسيق في قضايا معينة، تأتون الآن وتعملون كأنكم الوحيدون في الساحة وعلى أرض الواقع؟!”. مردفا “ما أردتم الانتخابات يوماً!”.

وختم تغريداته موضحًا أن “هناك احتمال واحد يناقض المذكور أعلاه، وهو اعتماد مجلس النواب على القوة الأمنية والعسكرية لرئيس الحكومة القادم، لتمكين حكومته غرباً”.