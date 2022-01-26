إصابات كورونا في ليبيا تتجاوز حاجز الألفي إصابة

العنوان-طرابلس

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن ليبيا، أمس الثلاثاء، سجلت 2245 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 17 حالة.

وبحسب بيان المركز، اليوم الأربعاء سجلت البلاد 138 حالة حرجة، كما تماثل للشفاء 569 مصابا.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 25.6% من إجمالي 8754 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 6509 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع 11 حالة بالمنطقة الغربية، وست حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 413 ألفا و66 حالة، منها 17 ألفا و479 حالة نشطة، بينما تعافى 389 ألفًا و620 حالة، وسُجلت 5967 حالة وفاة بالمرض في البلاد.